Deputado Ernani Polo realiza grande expediente em homenagem à Secretaria Estadual da Saúde

O deputado Ernani Polo vai homenagear a Secretaria Estadual da Saúde e todos os profissionais da área do Rio Grande do Sul, em Grande Expediente, a ser realizado nesta terça-feira (23), na Assembleia Legislativa do RS, às 14h, ante da sessão plenária.

O ato é um reconhecimento ao enfrentamento realizado à pandemia do coronavírus, ao empenho e dedicação de todos os servidores em saúde que não mediram esforços para salvar milhares de vidas.

" Este é um momento muito especial para mim, pela luta que tivemos juntos desde o ano passado, com tantos profissionais que não mediram esforços em seu trabalho, verdadeiros heróis que estiveram sempre na linha de frente. Tenho vivo na mente o início do enfrentamento da pandemia, ainda no mês de março de 2020, quando tinha pouco mais de um mês à frente da presidência da Assembleia Legislativa. Estivemos e estamos juntos. Merecem todo nosso respeito e nossa gratidão. É uma luta que ainda não terminou, mas que aos poucos vamos superando."