Em Porto Alegre, Doria diz que prévias fortalecem o PSDB

Em roteiro em Porto Alegre, nesta terça-feira (16), com vistas às prévias do PSDB para a escolha do candidato à presidência da República, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), esteve reunido com o governador gaúcho Eduardo Leite, seu adversário na disputa interna, com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e com correligionários do partido.

Doria chegou ao Estado por volta das 17h, acompanhado da primeira-dama, Bia Doria, e teve um rápido encontro de cortesia com Melo, ao lado da ex-governadora Yeda Crusius (PSDB), sua apoiadora.

No Palácio Piratini, manteve breve visita a Leite, com quem trava uma intensa briga pela indicação dos tucanos - que têm ainda o ex-prefeito de Manaus (AM) Arthur Virgílio na disputa. Ambos fizeram questão de demonstrar respeito mútuo. "É uma visita de amigo para amigo. Temos diferenças mas queremos o melhor pro Brasil", disse Doria.

Em seguida, deslocou-se ao Plaza São Rafael, onde concedeu entrevista. Ele defendeu fortemente as prévias e disse que elas não devem dividir o partido. "As prévias fortalecem", enfatizou.

Ele defendeu ainda uma candidatura de terceira via à disputa presidencial. "É possível construir a terceira via, e o PSDB pode ser protagonista. É preciso somar potencial competitivo, eleitoral e administrativo", disse.

Falou também que tem conversando com Sergio Moro, recém-filiado ao Podemos, sobre o pleito do ano que vem. Doria lembrou que a sigla integra sua base de governo em São Paulo, e opinou que o ex-juiz terá papel importante na construção dessa terceira via.