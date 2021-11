Onyx será candidato do PL ao governo gaúcho, afirma presidente estadual da sigla

O PL não só pretende lançar um candidato ao governo do Estado nas eleições de 2022, como também já tem um nome: o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni (atualmente filiado ao DEM). É o que garante o presidente estadual do PL gaúcho, deputado federal Giovani Cherini.

Para Cherini, a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL trará ao partido várias lideranças estaduais e nacionais, incluindo Onyx, homem próximo ao presidente. Com os novos filiados, o presidente estadual do PL projeta que a sigla se tornará a maior do Brasil.

"Em nível nacional, seremos o maior partido na Câmara dos Deputados. Hoje, somos 44 deputados federais. Vamos a 70 (com os parlamentares que se filiarão ao partido junto com Bolsonaro). No Rio Grande do Sul, como vamos ter candidato a governador, poderemos fazer a maior bancada, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados", avaliou Cherini.

Lorenzoni atualmente é filiado ao DEM. O partido está em processo de fusão com o PSL, última sigla de Bolsonaro. As direções dos dois partidos já aprovaram a unificação, que deve formar uma nova agremiação chamada União Brasil. O ministro do Trabalho foi contra a fusão. O processo está agora em fase de tramitação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Conforme Cherini, Onyx Lorenzoni deve se filiar ao PL para concorrer ao governo do Estado. Por ser bastante próximo ao presidente, Onyx será um candidato identificado com o bolsonarismo no Rio Grande do Sul.

Entretanto, outro nome íntimo do presidente, o senador Luis Carlos Heinze (PP), cuja pré-candidatura ao Palácio Piratini já está posta, também deve se posicionar como o representante do bolsonarismo. Resta saber se, na campanha de 2022, o presidente discursará no palanque de Onyx, Heinze ou dos dois.

Enquanto a fusão entre o DEM e PSL não é aprovada pela Justiça Eleitoral, Cherini se adianta e convida os parlamentares gaúchos do DEM e do PSL a se filiarem ao PL - acompanhando Bolsonaro. "Todos os deputados do DEM e PSL foram convidados por nós para se filiarem ao PL. Se não todos, a maioria se filiará. Então, antes da eleição, já vamos ter quatro ou cinco deputados federais e cinco ou seis deputados estaduais", estima o presidente do PL.

Com o reforço dos novos quadros nas chapas proporcionais e a definição do candidato ao governo do Estado, Cherini já pensa nas alianças para formar a chapa majoritária: "agora estamos abertos para acertar quem vai ser (candidato a) vice-governador e a senador".