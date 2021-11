Valdemar Costa Neto confirma filiação de Bolsonaro

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou a filiação do presidente Jair Bolsonaro para o dia 22. Em vídeo publicado nas redes sociais (reprodução), ele disse que anuncia a adesão do chefe do Executivo com "grande satisfação". "Vamos fazer de tudo para que possamos colher o que for de melhor para nossa gente, para melhorar a vida do povo brasileiro", declarou o dirigente partidário.