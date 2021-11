Legislativo homenageia Conselho Municipal de Educação

O Conselho Municipal de Educação (CME) foi homenageado, na sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (8), em decorrência dos seus 30 anos de existência. A proposição foi de autoria da vereadora Daiana Santos (PCdoB).

Fabiane Pavani, presidente do CME, falou no plenário, ela destacou a importância dos conselhos de educação no combate a corrupção: "Os conselhos têm por objetivo o controle social, que visa o aumento da eficácia e eficiência da ação estatal e o enfrentamento da corrupção". Fabiane ainda comentou sobre a situação atual da educação na cidade. "A situação educacional foi piorando com as medidas de austeridade, a exemplo da Emenda Constitucional 95, de 2016, que definiu o congelamento dos gastos públicos por 20 anos."

Outra homenagem da sessão foi ao projeto Seleção do Bem 8, capitaneado pelo ex-jogador Carlos Caetano Bledorn, mais conhecido como Dunga. O Seleção do Bem é um projeto social que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade em todo o Estado. Na pandemia, Dunga e os demais integrantes do projeto distribuíram alimentos e itens de higiene a moradores de rua.

Em tribuna popular, a Câmara recebeu representantes do Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul (ICDRS). O presidente do instituto, Balduino Tschiedel, falou sobre o trabalho desenvolvido pela entidade e sobre o Dia Mundial da Diabetes.

"Desde o início das atividades, em 2004, conseguimos reduzir em mais de 90% as internações hospitalares, que são muito mais caras e massacrantes para as famílias", relatou Tscheidel.