Pré-candidatura de Simone Tebet encontra resistência isolada do gaúcho Osmar Terra

Prestes a ser lançada oficialmente como pré-candidata à presidência pelo MDB, a senadora Simone Tebet (MS) tem encontrado resistência interna somente do deputado federal gaúcho Osmar Terra, aliado de Jair Bolsonaro (sem partido). A apuração é da Folhapress.

Terra chegou a se referir à pré-candidatura da parlamentar como ridícula. Em reação, aliados de Simone Tebet têm dito que respiraram aliviados ao saber que não contarão com o apoio do deputado.Terra, que é médico, se notabilizou na pandemia por defender o uso de remédios sem eficácia contra a Covid-19, como a cloroquina, e por previsões anticientíficas que nunca se concretizaram.

O presidente do MDB, Baleia Rossi (SP), diz a aliados ter conseguido construir união interna em torno do nome da senadora. Ainda assim, o deputado quer buscar a assinatura de 20 dos 27 diretórios regionais da sigla antes do ato de lançamento oficial do nome de Simone Tebet.