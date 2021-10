Aprovada a contratação emergencial de 71 servidores

Apesar de haver 31 matérias na pauta da sessão híbrida desta terça-feira (26), na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais aprovaram cinco. Três projetos autorizam o governo do Estado a contratar 71 servidores em caráter emergencial para o IPE Prev, a Junta Comercial, Industrial e Serviços e a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan). Além disso, os parlamentares aprovaram mudanças na composição do Conselho Estadual de Segurança Pública. Essas quatro propostas do Executivo trancavam a pauta do Legislativo desde o dia 23 de outubro. A última matéria foi o relatório final da Comissão Especial sobre a Crise das Finanças e a Reforma Tributária.

A contratação emergencial para o IPE Prev, autarquia que administra a previdência dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, foi aprovada por unanimidade com o voto de 50 parlamentares. O texto autoriza o Palácio Piratini a contratar 25 servidores, cujo contrato valerá por um ano, à princípio. Serão 18 analistas em previdência e sete assistentes em previdência. Assim como no caso do IPE Prev, a contratação de oito servidores para a Junta Comercial foi aprovada por unânime (com 52 votos). O projeto permite que o governo contrate, por pelo menos um ano, três profissionais especializados em Informática; dois, em Ciências Contábeis; e três, em Ciências Jurídicas.

Quanto à Metroplan, os deputados aprovaram - com 50 votos favoráveis e dois, contrários - a contratação temporária de 38 funcionários públicos: 23 fiscais de transporte, quatro contadores, três arquitetos, um administrador, um advogado, um biólogo, um economista, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um geógrafo e um técnico em informática.

A Assembleia Legislativa aprovou a extinção da Metroplan durante o governo José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018). O deputado estadual Pepe Vargas (PT) lembrou que, nem Sartori, nem o governador Eduardo Leite (PSDB), publicaram o decreto oficializando o fechamento das portas da fundação. Para o petista, isso demonstra a importância do órgão no planejamento do transporte entre os municípios que compõe a região metropolitana de Porto Alegre.

Por outro lado, os dois parlamentares da bancada do Novo votaram contra a contratação emergencial para Metroplan, por considerarem que o órgão já deveria ter encerrado suas atividades.

A proposta que modifica o Conselho Estadual de Segurança Pública foi aprovada por unanimidade - com 46 votos favoráveis - depois de um acordo entre deputados da oposição e governistas. O projeto substitui o atual conselho pelo Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Da mesma forma, o texto autoriza o Executivo a extinguir fundos especiais e a criar o Fundo Especial da Segurança Pública.

A última matéria aprovada na sessão desta terça-feira foi o relatório da Comissão Especial sobre a Crise das Finanças e a Reforma Tributária - que ganhou destaque ao ouvir todos os ex-governadores gaúchos sobre a situação financeira do Rio Grande do Sul. O relatório final recomenda ao governo do Estado que, antes de aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), cobre esclarecimentos da União sobre a legalidade da dívida. A matéria foi aprovada com 43 votos a favor e 2 contrários.

Quando os parlamentares estavam apreciando a sexta matéria da pauta - o projeto do Judiciário que cria o Plano de Carreiras, Cargos, Funções e Remunerações dos Servidores do Judiciário - houve um desentendimento entre os deputados e os servidores que ocupavam parte das galerias (parcialmente liberadas). Primeiro, o presidente da Assembleia, Gabriel Souza (MDB), tentou acalmar os ânimos. Depois, suspendeu a sessão.