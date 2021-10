Homenagem a ex-governadores do MDB é destaque no encontro de Caxias do Sul

O quinto encontro da série Caminhos do Rio Grande, ocorrido nesta sexta-feira (22), foi aberto com homenagens aos ex-governadores José Ivo Sartori, Germano Rigotto e Pedro Simon. O presidente do MDB/RS, deputado Alceu Moreira, conduziu o momento histórico e fez a entrega da revista que traz o compilado das principais ações dos governos do MDB no Rio Grande do Sul, resgatando o importante legado dos líderes emedebistas para o Estado.

Fruto da pesquisa, a revista está disponível no site oficial da séria de encontros: https://www.mdb-rs.org.br/caminhosdoriogrande.

Militantes de 69 municípios acompanharam a homenagem, presencial e virtualmente. Logo após foi iniciada a discussão da construção do Plano de Governo e a candidatura ao Governo do Estado com representantes das regiões Campos de Cima da Serra, Encosta Superior do Nordeste, Serra, Vale do Caí e Vinhedos. O encontro, no formato híbrido, também foi acompanhado por centenas de correligionários de todo o Estado.

Na continuidade do encontro, Moreira mencionou que a construção do plano de governo vem sendo feita há alguns anos, mas o diferencial dessa etapa é a formatação com base no legado, mobilizando militantes e não militantes que podem contribuir nestes tempos absolutamente marcados pela transição do mundo analógico para o mundo digital.

O economista e coordenador geral do plano de governo do MDB nacional e estadual, Gustavo Grisa, falou da dinâmica da formatação do plano de governo para o Rio Grande do Sul. O legado das gestões do MDB no Estado, as conjunturas nacional e internacional e as tendências de mudança de governo no mudo cada vez mais informatizado embasam essa proposta.

A construção do plano inclui encontros macrorregionais, formação de comitês nas 33 coordenadorias regionais e uma pesquisa para definir prioridades, ampliar a convergência com a sociedade e direcionar temas junto aos filiados. A síntese do resultado desse processo irá compor um documento que será entregue na convenção do partido, marcada para 4 de dezembro. Na mesma data, será divulgado o candidato emedebista ao governo estadual.

Pela série Caminhos do Rio Grande, na próxima semana, serão lançados vídeos sobre as etapas da construção do plano de governo e sobre o legado emedebista.