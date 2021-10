Arthur Virgílio faz campanha da prévia do PSDB no RS

João Gabriel Pezzini

Ex-prefeito de Manaus e ex-senador, Arthur Virgílio veio, nesta quarta-feira (20), ao Estado em atividade de mobilização das prévias do PSDB. Ele é um dos candidatos na disputa interna dos tucanos para as eleições presidenciais do ano que vem, juntamente com o governador Eduardo Leite e o governador do estado de São Paulo, João Doria. Antes da coletiva, Vrgílio e Leite almoçaram juntos.