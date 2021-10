Secretária da Educação sugere nova proposta pedagógica

João Gabriel Pezzini

Na sessão ordinária da Câmara de Porto Alegre, a secretária municipal de Educação, Janaina Audino, apresentou, nesta segunda-feira (18), uma proposta pedagógica para a rede municipal. De acordo com a secretária, o objetivo é resgatar uma "identidade em rede". Segundo ela, hoje Porto Alegre tem diferentes formas de ensino em suas escolas municipais, cada uma com tempo de aula e currículos diferentes. Uma das medidas já adequadas é a carga horária, que passa a ser de 20 horas semanais com cinco períodos diários de 45 minutos e 15 minutos de intervalo.