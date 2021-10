Cúpula da CPI da Covid pretende criar grupo permanente para receber denúncias

Os senadores da CPI da Covid devem criar uma frente para acompanhar de perto os desdobramentos das investigações da comissão, cobrando medidas das autoridades e a responsabilização de agentes públicos. A apuração é da Folhapress.

A proposta de criação da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia foi apresentada pelos senadores Omar Aziz (PSD-AM), que preside a CPI, e pelo vice-presidente do colegiado, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O Senado precisa aprovar a proposta para que ela seja instalada.

A ideia é que os parlamentares que integraram a comissão façam parte do grupo, que poderá seguir recebendo "novas informações e denúncias sobre irregularidades e erros no combate à pandemia".

"Com o fim dos trabalhos da CPI da Covid, tornou-se imperativa a constituição de um grupo parlamentar para acompanhar e fiscalizar os desdobramentos das investigações e a responsabilização efetiva de todos aqueles que contribuíram para o agravamento da maior crise sanitária e social da nossa história", dizem os senadores Aziz e Randolfe na justificativa da proposta.

Uma das missões do grupo será a "proposição de alterações legislativas que ajudem o Brasil a fortalecer o Sistema Único de Saúde e a se preparar para novas epidemias".

No texto da proposta, os parlamentares fazem um histórico dos trabalhos da CPI e suas consequências. "A CPI da Pandemia foi instalada no Senado Federal no dia 27 de abril de 2021, quando o Brasil registrava 395.324 óbitos em decorrência do novo coronavírus. A segunda onda da pandemia estava descontrolada, o país sofria com a falta de vacinas, com as fake news e com a insistência do governo federal em promover tratamentos ineficazes, ao mesmo tempo em que atacava medidas profiláticas de combate à Covid-19", dizem os senadores.

"Ao final da Comissão Parlamentar de Inquérito, o Brasil havia atingido a tenebrosa marca de mais de 600 mil vidas perdidas. O Senado Federal, por meio da referida comissão, cumpriu um papel importantíssimo na prevenção de uma tragédia ainda maior ao identificar os erros e omissões cometidos e pressionar para que o Poder Executivo corrigisse as estratégias adotadas", acrescenta o texto.

O documento lembra que a CPI foi apoiada por milhares de brasileiros. "Como resultado, a aprovação dos trabalhos da comissão atingiu a inédita marca de 57% da população, segundo pesquisa da XP investimentos e do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas no dia 17 de agosto. Dos entrevistados, 67% afirmaram estar acompanhando as sessões da comissão."