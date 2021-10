Audiência pública vai discutir passaporte vacinal no Estado

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente, da Assembleia Legislativa, vai realizar uma audiência pública para discutir a necessidade de passaporte vacinal contra Covid para acesso a locais públicos e privados no Rio Grande do Sul. A proposta do deputado Tenente-Coronel Zucco (PSL) foi aprovada nesta quarta-feira (13). A data ainda será definida.

Os deputados estaduais sugeriram convidar representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil.