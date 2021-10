Secretaria da Saúde de Porto Alegre apresenta relatório de gestão

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou, nesta terça-feira (5), na Comissão de Saúde e Meio Ambiente (Cosmam) da Câmara Municipal de Porto Alegre, o Relatório de Gestão da Saúde do 2º Quadrimestre de 2021. A audiência pública aconteceu remotamente, via Zoom.

O secretário de Saúde de Porto Alegre, Mauro Sparta, destacou as principais ações desenvolvidas no período, que tiveram como foco o combate à pandemia do novo coronavírus. Sparta ainda ressaltou medidas como a atualização periódica do Plano de Contingência Municipal, estruturação dos serviços para atendimento à população em consultas, exames e internações o e atualização do Plano Municipal e Vacinação contra a Covid-19.

Sobre a vacina, o secretário comentou do número de porto alegrenses já vacinados. "Hoje, esse número já aumentou, mas, até ontem (segunda-feira) de manhã, Porto Alegre tinha 95,9% da população com a primeira dose da vacina e 69,5% com o esquema vacinal completo, fruto também das ações como busca ativa, vacinação em drives, rolê da vacina, ampliação da faixa etária.

Quanto aos indicadores do Programa de Metas (Prometa), o destaque foi a ampliação para 43 unidades de saúde com horário de funcionamento ampliado.