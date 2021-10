Leite é cauteloso sobre eventual recuo de Doria em prévias do PSDB

Depois de o governador de São Paulo João Doria (PSDB) considerar a possibilidade de desistir das prévias do PSDB para apoiar uma candidatura à presidência da República que viabilize a chamada terceira via, o governador Eduardo Leite (PSDB) - que disputa as prévias com do partido com Doria - foi cauteloso ao comentar a fala do governador de São Paulo. "Ainda estou tentando interpretar o que ele quis dizer", ponderou Leite, nesta terça-feira (5), ao ser questionado por um jornalista em Madrid, onde o governador gaúcho cumpre agenda.

Em uma entrevista à revista Veja na segunda-feira (4), Doria disse o seguinte: "se ficarmos fracionados, não teremos uma terceira via. Teremos (o ex-presidente Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT) ou (o presidente Jair) Bolsonaro (sem partido) sucedendo a esse governo, o que seria um desastre."

E complementou: "todos nós que somos pré-candidatos devemos ter a pré-disposição, a humildade de abrirmos mão (da candidatura), se necessário, em torno de um nome que possa ser vencedor. Ainda é cedo."

Depois da repercussão da fala de Doria, o presidente estadual do PSDB de São Paulo, Marcos Vinholi, divulgou uma nota no Twitter, na qual afirmou que o governador vai continuar cumprindo agenda como pré-candidato à presidência por todo o Brasil. "João Doria disputa a terceira eleição prévia da sua curta carreira política. Foi vencedor das duas anteriores e decidiu concorrer a mais uma para vencer, como faz com todos os projetos que se dispõe a realizar", acrescenta Vinholi.

Ao ser questionado sobre as declarações, Eduardo Leite foi cauteloso. "Ainda estou tentando interpretar o que ele (Doria) quis dizer, porque ele disse, depois desdisse e houve também uma nota explicativa. Mas ainda não ficou bem claro."

Assim como Doria, Leite disse que a candidatura de uma terceira via - alternativa à Lula e Bolsonaro - não pode ser fundamentada em um projeto pessoal. Mas essa não foi a única semelhança entre o discurso do governador gaúcho e o de São Paulo.

Leite também defendeu o diálogo com os representantes do "centro democrático", para definir a melhor estratégia na eleição presidencial de 2022. E também acredita que ainda não há um nome incontestável para unir a terceira via.

"Estou muito firme e determinado a conquistar, nas prévias do partido, o direito de ser o candidato do PSDB à presidência. Mas também faço isso com absoluta humildade para reconhecer que, se houver outra pessoa que melhor reúna as capacidades de articular e juntar as pessoas, os partidos e os mobilizar em um projeto que recupere o país no centro, com sensatez e equilíbrio, não terei nenhum problema em apoiá-la", avaliou Leite.

E concluiu: "até aqui não se apresentou nenhuma candidatura que possa reivindicar esse direito. Estamos trabalhando para convencer que temos essa condição."

Nas últimas semanas, depois da desistência do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que decidiu apoiar Leite, a disputa se acirrou entre o governador gaúcho e o de São Paulo. As prévias do PSDB estão marcadas para 21 de novembro, com possibilidade de segundo turno em 28 de novembro, caso haja empate.

Os filiados devem se cadastrar até 14 de novembro para estarem aptos a votarem nas prévias. O partido pretende realizar cinco debates, um em cada região do país, com os três pré-candidatos: Leite, Doria e o ex-prefeito de Manaus, Artur Virgílio (PSDB-AM).