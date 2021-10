Novo procurador-chefe do MPT-RS toma posse em Brasília

Tomou posse nesta segunda-feira (4), em Brasília, o novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul (MPT-RS), Rafael Foresti Pego. A solenidade ocorreu durante reunião ordinária do Colégio das Procuradoras-chefes e Procuradores-chefes do MPT, na qual foram empossados os procuradores-chefes de todas as 24 regionais do MPT.

A cerimônia foi presidida pelo procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, respeitando as normas de distanciamento social e com barreiras de proteção entre os participantes, além de uso obrigatório de máscaras.

Natural de Porto Alegre, Pego tem 39 anos e inrgessou no MPT em 2014. Antes disso, atuou como advogado na área trabalhista e professor universitário. Ele responderá pelo MPT-RS no biênio 2021/2023. Também compõem a nova chefia do órgão Lourenço Agostini de Andrade e Alexandre Marin Ragagnin.