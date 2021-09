Prefeito de Cachoeirinha é afastado do cargo em operação do MP

O Ministério Público do Rio Grande do Sul realiza na manhã desta quinta-feira (30) a segunda fase da Operação Proximidade e a primeira fase da Operação Ousadia em em Cachoeirinha, Gravataí, Charqueadas, Porto Alegre e nas cidades paulistas de São Paulo e Itu. O prefeito de Cachoeirinha, Miki Breier (PSB), teve ordenado o afastamento do cargo pelo prazo mínimo de 180 dias. As medidas cautelares foram deferidas pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RS.

São cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços em endereços como as sedes da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, de três empresas que prestam serviços para o município de Cachoeirinha e residências de agentes políticos, servidores públicos e empresários.

As operações investigam crimes de corrupção ativa e passiva, responsabilidade, desvio de verba pública, dispensa indevida de licitação, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

As evidências dão conta de que tenha ocorrido desvio milionário de renda pública, estimado em 45% dos valores contratados, envolvendo os serviços de limpeza urbana, conservação e manutenção de próprios e logradouros públicos a partir do ano de 2017 até maio de 2021 e tentativa de direcionamento da contratação dos serviços de disponibilização de ecopontos, coleta, transporte e destinação final de carcaças de animais mortos, remoção de colônias de himenópteros (abelhas, maribondos, vespas e outros) e destinação dos resíduos do cemitério; contratação com dispensa indevida de licitação dos serviços de coleta manual e mecanizada de resíduos sólidos urbanos a partir do ano de 2019 e tentativa de direcionamento de processo licitatório para a contratação dos serviços de manutenção da malha viária, drenagem pluvial e rede cloacal.

Foram cumpridas, ainda, ordens de afastamento de cargos públicos de do secretário da Fazenda de Cachoeirinha; proibição de contato entre investigados e desses com servidores públicos e empresários; proibição de acesso dos agentes públicos afastados e empresários à sede da Prefeitura Municipal; suspensão imediata dos contratos emergenciais referentes aos serviços de coleta manual e mecanizada de resíduos sólidos urbanos firmados com o município de Cachoeirinha e de proibição de contratação das empresas investigadas com aquele Município.