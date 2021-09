Deputado federal Jerônimo Goergen decide encerrar trajetória política

O deputado federal Jerônimo Goergen (PP) anunciou, nesta quinta-feira (23), que não vai concorrer a nenhum cargo eletivo em 2022. "Depois de dois mandatos como deputado estadual e três como deputado federal, decidi que não serei candidato nas próximas eleições", escreveu em uma nota que anuncia sua saída da vida pública.

Goergen vinha tentando o aval do partido para concorrer a senador no pleito de 2022. Entretanto, como explica sua nota, ele não recebeu o apoio do partido - que cogita outros nomes de peso para o Senado, como por exemplo o de Ana Amélia Lemos (PP). "Este era meu objetivo neste momento: concorrer ao Senado. Mas se isso não foi possível, é preciso fazer a autocrítica e seguir em frente por outros caminhos. Sou advogado com pós-graduação em Direito Empresarial. Meu caminho natural, portanto, é advogar e me impor novos desafios na iniciativa privada", explicou o deputado. E acrescentou: "sempre achei que o ideal seriam dois mandatos na esfera estadual e dois na federal. Acabei indo a um terceiro e o quarto seria contradição demais para quem tem a convicção de que a permanência por muito tempo nos mesmos cargos é ruim para a sociedade".

Embora deixe a Câmara dos Deputados em fevereiro de 2023, Goergen garante que vai "seguir conversando sobre política, apoiando meus candidatos e o meu partido, torcendo e lutando para que o Brasil dê certo".