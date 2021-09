Deputado Mateus Wesp será relator da LOA 2022

Pelo terceiro ano consecutivo, o deputado estadual Mateus Wesp (PSDB) será o relator do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), que tramita na Assembleia Legislativa. Em uma reunião virtual, a Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle aprovou por unanimidade a indicação de Wesp (PSDB). A LOA - que é onde o governo estadual apresenta orçamento de um ano inteiro - estima a receita e fixa a despesa para o exercício econômico e financeiro de 2022.

Conforme o cronograma de tramitação da lei orçamentária, o projeto poderá receber emendas parlamentares e populares até o dia 7 de outubro, na Comissão de Finanças. Em 8 de outubro, o relator recebe as emendas e, a partir de 9 do mesmo mês, tem 30 dias para a entrega do parecer (prazo final é 9 de novembro). O colegiado deve apreciar o parecer do relator dia 18 de novembro. Depois, o relatório deve ser votado no plenário até o dia 23.

Na mesma sessão que escolheu Wesp como relator, foi aprovada uma audiência pública para a apresentação e discussão da LOA, na qual o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Cláudio Gastal (Cidadania), deve participar.