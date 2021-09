TRE gaúcho aceita Pix e cartão para quitação de multas eleitorais

Eleitores gaúchos podem fazer o pagamento de multas eleitorais por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais via Pix ou cartão de crédito utilizando o PagTesouro, plataforma digital de recolhimento de valores à Conta Única do Tesouro Nacional. A modalidade de pagamento instantâneo possibilita àqueles que não tenham conta no Banco do Brasil a quitação de débitos eleitorais, sem ir a uma agência bancária.

Com a adoção do PagTesouro, a Justiça Eleitoral gaúcha amplia o catálogo de serviços virtuais disponibilizados ao público, que já inclui o Título Net, para a solicitação do primeiro título e a alteração de informações cadastrais, como também a emissão de certidões, tanto pela internet como pelo aplicativo e-Título.