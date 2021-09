Autoridades e lideranças políticas do Estado enaltecem o 20 de Setembro

As comemorações e o significado do 20 de Setembro, feriado que marca a data de início da Revolução Farroupilha no Estado, foram enaltecidos por autoridades e lideranças políticas a longo desta segunda-feira (20). Por meio das redes sociais, parlamentares e os comandantes dos Executivos municipal e estadual registraram suas homenagens aos gaúchos e resgataram o sentido dos festejos farroupilhas, encerrados neste dia.

Por meio de postagens em sua conta pessoal do Twitter, o governador Eduardo Leite lembrou a mobilização dos gaúchos contra as injustiças e destacou a passagem do desfile farroupilha em frente ao Palácio Piratini, no final da manhã desta segunda, sem público e com número de participantes reduzido.

"Se há quase 200 anos o RS se levantava contra as injustiças, travando uma guerra em torno dos ideais farroupilhas, nos tempos atuais, o enfrentamento é outro. A coragem e a ousadia é justamente nos opormos à cultura da guerra, do enfrentamento que nos divide", escreveu.

Em outro post, Leite destacou: "Que a chama da união da Semana Farroupilha permaneça acesa em cada um de nós e que as nossas façanhas possam sem construídas em torno da paz, do equilíbrio, da sensatez".

No fim da manhã, o governador participou ainda da cerimônia e extinção da Chama Crioula, que marca o encerramento dos festejos farroupilhas em todo o Estado.

Já o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, aproveitou a data para criticar o desequilíbrio das relações federativas. "Quando termina a política, começa a guerra. Mais do que nunca precisamos seguir dialogando para construir um país mais justo. A concentração política e financeira ainda segue em Brasília, impedindo de melhorar a vida das pessoas. Menos Brasília e mais Brasil", disse em suas redes sociais.

O senador Lasier Martins (Podemos) também fez questão de resgatar a importância da data. "Hoje é dia de celebrarmos a Revolução Farroupilha, o maior evento revolucionário do pampa gaúcho. Mesmo após 186 anos, as celebrações mantêm vivas na memória do povo gaúcho o ideal de liberdade que motivou a Guerra dos Farrapos entre os anos de 1835 e 1845", disse.

Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Frederico Antunes (PP) completou: "Que esta data venha para fortalecer nossas raízes gaúchas de união, superação e conquistas! Feliz 20 de setembro a todos!".

Seu colega de Legislativo, o deputado Pepe Vargas, líder da bancada do PT, também se pronunciou. "Um dia de muito significado para o povo do Rio Grande. Que possamos refletir sobre a nossa história, projetar um futuro de conquistas e autonomia", completou.