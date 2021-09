Ex-ministros brasileiros debatem possibilidades da democracia depois da Guerra Fria

O ex-governador Tarso Genro (PT) vai coordenar um debate com ex-ministros dos governos Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Michel Temer (MDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dilma Rousseff (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido), sobre "A Democracia e República depois da Guerra Fria". Os debatedores serão os ex-ministros Raul Jungmann, Nelson Jobim, Celso Amorim e General Santos Cruz. O evento será transmitido ao vivo, nesta sexta-feira (17), às 18h30min, nas redes sociais do Instituto Novos Paradigmas, da entidade Democracia e Direitos Fundamentais, do veículo Brasil de Fato e do ex-governador. Conforme Tarso, o objetivo é discutir as possibilidades do Brasil em um cenário de multipolaridade, ao contrário do que ocorria durante a Guerra Fria, quando os países só tinham a opção de se alinhar com uma das duas potências mundiais - Estados Unidos e União Soviética.