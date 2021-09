Cpers faz vigília no Piratini e cobra reajuste salarial

Durante a vigília desta terça-feira (14) na Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini, o Cpers Sindicato recepcionou o governador Eduardo Leite (PSDB) ao som das sinetas da educação.

O chefe do Executivo estadual, que entregou na Assembleia Legislativa a Lei Orçamentária Anual (LOA), foi cobrado pela direção do sindicato pela reposição salarial da categoria.

A presidente do sindicato, Helenir Aguiar Schürer, reclamou que o magistério vai fechar sete anos sem reajuste. Segundo levantamento da categoria, as perdas acumulam mais de 46% de defasagem.

Conforme a dirigente sindical, "hoje o nosso salário basicamente serve para alimentação. Temos casos de professores com luz cortada e sem recursos para pagar o aluguel. A situação da educação pública é caótica, não podemos mais esperar".

A presidente do sindicato disse ainda que a categoria conta com a mobilização dos deputados e deputadas para a defesa da pauta da educação no orçamento, garantindo parte da recomposição salarial do magistério estadual.

O sindicato tem reunião agendada para esta sexta-feira, às 14h, com o Grupo de Assessoramento Especial Secretaria Estadual de Educação, Secretaria da Fazenda e Casa Civil.

O governador assumiu o compromisso de seguir a mesa de negociação e receber o sindicato após a audiência.