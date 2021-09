'Convites não faltam', diz Heinze sobre filiação de Bolsonaro ao PP

Pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, o senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) sonha com uma dobradinha com o presidente da República nas eleições gerais de 2022 - enquanto ele é o candidato natural do partido ao Palácio Piratini, o PP tenta a volta de Jair Bolsonaro à sigla para concorrer à reeleição.

"Convites não faltam", afirmou Heinze sobre o reingresso de Bolsonaro ao Partido Progressista. o presidente foi filiado ao PP entre 2005 e 2016, quando cumpriu mandatos de deputado federal pelo Rio de Janeiro.

"O Bolsonaro já foi convidado por mim para voltar ao Partido Progressista. O senador Ciro Nogueira, hoje ministro-chefe da Casa Civil, já convidou. O deputado Arthur Lira (presidente da Câmara) fez o mesmo convite. O Odelmo Leão, que era meu líder e do Bolsonaro em 1999, quando chegamos, também fez o mesmo convite. Então convite não falta", afirmou o senador. Todos os políticos citados são filiados ao PP.

Apesar de dizer que "a decisão é dele", Heinze afirmou que existe, sim, a possibilidade de Bolsonaro retornar ao PP para concorrer à reeleição na corrida presidencial.

O senador cumpriu agenda com o presidente na 44ª Expointer na manhã deste sábado (11). Na exposição, ele parabenizou "a secretária (de Agricultura do Estado ) Silvana Covatti e os copromotores por essa grande feira, que mostra a pujança da agropecuária do RS".

É difícil imaginar um cenário em que Heinze não seja cabeça de chapa pelo PP no ano que vem. Tendo sido o senador mais bem votado do Rio Grande do Sul nas eleições de 2018, conquistando quase 22% do eleitorado válido, ou mais de 2,3 milhões de votos, Heinze tem cadeira cativa no Senado Federal até 2026, e não precisa deixar definitivamente o cargo para concorrer. Em 2014, Heinze já havia sido o deputado federal mais votado do Estado. É um dos nomes mais fortes do PP e da política gaúcha de forma geral.