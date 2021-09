Manifestantes de esquerda e direita saem às ruas de Porto Alegre neste domingo por impeachment de Bolsonaro

Partidos e movimentos sociais de esquerda e direita devem se manifestar neste domingo (12) em várias cidades brasileiras, pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua (VPR) estão organizando manifestações em várias cidades, inclusive em Porto Alegre.

Na Capital, os manifestantes devem se concentrar a partir das 15h, sob a passarela da Avenida Goethe – no local onde tradicionalmente ocorrem as manifestações dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Os organizadores estão pedindo para as pessoas irem vestidas com camisetas brancas.

Embora sejam apoiados por entidades e partidos de direita, como o Novo, os protestos receberam a adesão de partidos de esquerda – como o PDT e PSB – que convocaram a militância a participar dos atos. “O PDT apoia e vai participar, nacionalmente, de todos os atos a favor da democracia e do impeachment de Bolsonaro, inclusive o que está marcado para o próximo domingo, dia 12 de setembro”, diz um tuíte publicado no perfil oficial do PDT nacional.

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, também usou o Twitter para mobilizar os filiados. “O PSB vai participar de todas as manifestações pelo impeachment do pres. Bolsonaro. Além da manifestação do dia 12, o partido sugere outra do campo democrático para 19 de setembro, a da ‘Primavera Democrática, Ditadura Nunca Mais’. Não compactuamos com movimentos autoritários”, escreveu.

Por outro lado, outros partidos de esquerda, como PT e PSOL, decidiram não participar dos atos. O PSDB não convocou os seus filiados para as manifestações, apesar de ter anunciado nesta semana que se tornou oposição ao governo Bolsonaro.