Cpers reivindica reunião com o governador para tratar de reajuste

A diretoria do Cpers Sindicato fez uma vigília nesta quinta-feira, em frente ao Palácio Piratini, para reivindicar uma reunião com o governador Eduardo Leite (PSDB). O objetivo é discutir a reposição dos salários, que acumulam perda de 46,5% nos últimos sete anos. A Casa Civil divulgou nota na qual sustenta que o governo sempre esteve aberto ao diálogo. Em julho e agosto, foram realizadas duas reuniões na Casa Civil, com a presença da secretária da Educação, Raquel Teixeira.