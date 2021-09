Rio Grande do Sul não tem bloqueios de rodovias por caminhoneiros nesta quarta-feira

Grupos de caminhoneiros seguem nesta quarta-feira (8) com mobilizações nas estradas gaúchas, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, no entanto, não há bloqueios em rodovias estaduais. A Polícia Rodoviária Estadual também não registra trechos com trânsito bloqueado nas estradas que cortam o Rio Grande do Sul.

As manifestações ocorrem às margens das rodovias, nos quilômetros 64 e 96 da RS 122 e na RSC 453. Outras concentrações de caminhoneiros, como as que ocorriam na região da Serra, na rodovia RS 235 já foram encerradas.

As ações desta quarta-feira se dão sem a intensidade das observadas no feriado de 7 de setembro, quando trechos foram bloqueados, inclusive com a utilização de maquinário agrícola.