Apoiadores de Bolsonaro se reúnem no Parcão, em Porto Alegre, no 7 de setembro

Houve manifestações em diversas cidades do Rio Grande do Sul nesta terça-feira, 7 de setembro, incluindo de caminhoneiros em estradas. Mas a concentração maior de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro é em Porto Alegre, para onde vieram caravanas de diversas localidades do Estado.

O grupo se reuniu no Parque Moinhos de Vento (Parcão), com manifestação marcada para as 15h. Além de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, o grupo também protesta contra o Supremo Tribunal Federal. Carros e motos na região passam levando bandeiras do Brasil, assim como os manifestantes, usando trajes em verde e amarelo.

Apesar da chuva, o grupo chega ao local do ato protegido por guarda-chuvas e bandeiras do Brasil. Mais informações na sequência.