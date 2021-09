Cresce RS mostra balanço de atuação conjunta dos Poderes

O presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB), conduziu uma reunião do Cresce RS - iniciativa de vários Poderes e órgãos do Estado, com o objetivo de agilizar projetos de desenvolvimento - na qual foram apresentados os resultados produzidos até agora. Entre os projetos desenvolvidos pela iniciativa, alguns já deram resultado, como a certificação do Estado como zona livre de febre aftosa sem vacinação, a informatização do licenciamento do Corpo de Bombeiros, a lista de passageiros do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), os programas Descomplica RS e o Descomplica Saúde, a regulação das bases remotas do Samu, a Redesim da Junta Comercial, as imunizações no Rio Grande do Sul e o governo digital.