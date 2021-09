Porto Alegre vai concentrar atos pró-Bolsonaro no 7 de setembro

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro preparam atos concentrados em capitais na terça-feira, dia 7 de setembro, data da Independência do Brasil. No Rio Grande do Sul, a manifestação será em Porto Alegre, no Parque Moinhos de Vento (Parcão), às 15h. Conforme uma das organizadoras do ato, Paula Cassol, "muitas caravanas (do Interior) virão a Porto Alegre". Mesmo assim, apoiadores do presidente pretendem organizar eventos em outros municípios, como Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria e Alegrete. As manifestações estão sendo chamadas nas redes sociais bolsonaristas de "nova independência do Brasil", em apoio ao presidente, tendo o Supremo Tribunal Federal como alvo. A três dias dos atos que convoca em defesa de seu governo, o presidente da República repetiu ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) no sábado. Após falar em "ruptura" institucional em Caruaru (PE), onde participou de uma motociata, Bolsonaro apareceu de surpresa na CPAC Brasil, conferência da direita realizada em Brasília, e repetiu o discurso crítico a ministros da Corte. Nas últimas semanas, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou - atendendo a solicitações da Procuradoria-Geral da República - prisões de apoiadores de Bolsonaro investigados em inquéritos que apuram organização de manifestações violentas no feriado de 7 de Setembro. Bolsonaro disse que cada um dos Três Poderes precisa "enquadrar" aqueles que não respeitarem a Constituição, "sob risco de ruptura". "Se no STF alguém ousa continuar agindo fora das quatro linhas da Constituição, aquele Poder tem que chamá-lo e enquadrá-lo, lembrando que ele fez um juramento. Se assim não ocorrer em qualquer um dos Três Poderes, a tendência é ocorrer uma ruptura, ruptura essa que eu não quero e nem desejo, tenho certeza que nem o povo brasileiro assim o quer", disse. Em relação a preocupações sobre radicalização dos atos, com invasão às sedes dos Poderes, Bolsonaro afirmou "que nunca invadimos e nunca invadiremos prédios". O presidente pretende discursar em atos marcados para Brasília e São Paulo. A pauta das manifestações é contra o STF, inclusive com pedido de prisão de ministros. Bolsonaro disse que espera que seja formado "um retrato" capaz de frear a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente ainda defendeu a participação de policiais militares nos atos de 7 de Setembro, o que tem sido vedado em alguns estados por desrespeitar regimento interno das corporações. "Hoje você vê alguns governadores ameaçando expulsar policiais militares que porventura estejam de folga no dia 7 e compareçam para festejar o 7 de setembro. Se nós falarmos 'eu não sou policial militar, não tenho nada a ver com isso', aguarde que a sua hora vai chegar", afirmou. O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) recomendou que a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública distritais proíbam expressamente a participação de militares da ativa nos protestos a favor do governo convocados para o 7 de Setembro. Além do DF, em ao menos mais seis estados os Ministérios Públicos tomaram providências para inibir a participação de PMs (Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Mato Grosso e Santa Catarina).

Opositores do presidente também farão manifestação

O dia 7 de setembro terá manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro em algumas capitais, como São Paulo. Embora o maior ato esteja sendo preparado para o dia 12 de setembro, ativistas também farão ações nesta terça-feira. Em Porto Alegre, às 11h, haverá um ato ecumênico em frente ao espelho d'água, no Parque da Redenção. Às 13h30min, os manifestantes devem sair em marcha desse mesmo local. Também estão previstos atos em cidades do Interior, como Alegrete, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Nas redes sociais, o evento tem sido chamado de atos pelo "fora Bolsonaro".

Frente Parlamentar do Caminhoneiro critica atos

A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Caminhoneiro Autônomo e Celetista divulgou no sábado nota afirmando que "repudia veementemente qualquer ação ou pretensão declarada que viole as garantias constitucionais do Estado Democrático de Direito e da coexistência de poderes institucionais independentes e harmônicos entre si". Na nota, assinada pelo deputado federal gaúcho Nereu Crispim (PSL), a frente parlamentar versa sobre retrocesso social "inadmissível" os chamamentos articulados nas redes sociais para participação de caminhoneiros em atos antidemocráticos no dia 7 de setembro, que "não podem ser tolerados, seja pela ilegitimidade de quem convoca, seja pela ilegalidade de suas pretensões." Na sexta-feira, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) informou que eventual participação de caminhoneiros nas manifestações do dia 7 de setembro "representará a vontade individual" do transportador, mas em nota a entidade não deixou claro se apoia ou não as manifestações ou se orienta a adesão de seus associados.

Farsul critica "viés político" do STF e defende "ato cívico e pacífico"

Presidente da Farsul, Gedeão Pereira assina a carta aberta

/LUIZA PRADO/JC

A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) divulgou, no sábado, carta aberta em que repudia a relação de conflito entre os Poderes da República e critica o que considera um "viés político adotado pela mais alta corte do Poder Judiciário", o Supremo Tribunal Federal (STF). A entidade também declarou apoio ao "movimento cívico, pacífico, ordeiro e democrático de 7 de Setembro". O comando da Farsul mostra preocupação com o momento do País. "Temos acompanhado com muita preocupação, assim como em outros raros momentos da história brasileira, da qual somos parte viva, a relação conflituosa que se estabelece entre os Poderes da República, que tem, inclusive, se caracterizado pela absoluta deformidade do papel de cada um deles em nossa sociedade." Assinado pelo presidente da federação, Gedeão Silveira Pereira, através do Conselho de Representantes, a nota ainda afirma: "defendemos que, juntamente com a Presidência da República e Congresso Nacional, resida no Supremo Tribunal Federal a isenção necessária que assegure a todos os cidadãos brasileiros esse direito e garantias." A nota conclui afirmando que "para os produtores rurais é inegociável a integridade dos Poderes" e manifestando "apoio ao movimento cívico, pacífico, ordeiro e democrático de 7 de setembro". A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) também divulgou nota na sexta-feira. O texto, assinado pelo presidente, Gilberto Petry, defende "a liberdade de manifestação, ordeira e pacífica" e observa que "o radicalismo divide o País e inibe as atitudes e decisões que a sociedade requer".

Fiergs defende liberdade de manifestação