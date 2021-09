Projeto proíbe uso de linguagem neutra nas escolas de Porto Alegre

O debate sobre o uso da linguagem neutra nas escolas da rede municipal está na esfera legislativa em Porto Alegre. A tramitação do Projeto de Lei (PL) n° 077/21, que aguarda parecer da Procuradoria da casa, quer a garantia legal da proibição da utilização de expressões como "bem-vindes" ou "todes" pelos professores.

A vereadora Fernanda Barth (PRTB), autora do projeto, conta que houve a necessidade de legislar sobre o assunto depois de diversas reclamações: "Vimos vários pais procurarem a Câmara indignados com o uso dessas palavras em trabalhos escolares e na comunicação dos professores dos seus filhos".

A justificativa no texto do PL é "a garantia do direito ao aprendizado de acordo com as normas e orientações legais da língua portuguesa dentro do ensino municipal"; e tem como coautores, os vereadores Alexandre Bobadra (PSL), Comandante Nádia (DEM), Hamilton Sossmeier (PTB), Jessé Sangalli (Cidadania) e Ramiro Rosário (PSDB).

A criação, disseminada principalmente via internet, de variações para os pronomes ou substantivos, com a substituição de uma vogal "a" ou "o" pela a letra "e", no caso de "todes" - por exemplo-, representa a busca da neutralidade de linguagem a partir de movimentos sociais que fomentam a inclusão de pessoas que não se identificam nem com o sexo feminino e nem com o sexo masculino, representadas pela comunidade LGBTQI .

Há também, o questionamento sobre o porquê do uso de palavras masculinas para descrever coletivos, como "todos os alunos" no caso de um grupo misto, gerando uma suposta supremacia do sexo masculino ao feminino por herança histórica, debatida por esses movimentos.

"A linguagem é uma coisa viva, não existe a intenção de proibir que as pessoas utilizem, mas sim, que os professores façam o uso no exercício das suas funções escolares", explica a vereadora. O assunto vem sendo comentado desde o início do mandato e conta com o respaldo da secretária municipal de Educação, Janaína Audino, conforme relata a vereadora.

Para o coautor do PL Jessé Sangali: "Confundir gênero gramatical com o gênero sexual não é 'resistência', é falta de informação". E completa dizendo que já existe no vocabulário palavras neutras como "jovens" e "estudantes". O vereador afirma que o movimento da utilização dessas expressões é uma inversão do conceito da linguagem viva, sendo uma imposição do elitismo acadêmico que tenta forçar inorganicamente um jeito de falar que as pessoas mais simples não usam, e por isso, a importância do Projeto de Lei estar em tramitação.

O diretor da Associação dos Trabalhadores em Educação do Município de Porto Alegre (Atempa), Ezequiel Viapiana, que representa as 97 escolas da rede, se mostra contrário ao projeto de lei e rebate os argumentos apresentados: "Neste ano, houve dois casos em que os pais se manifestaram contrários à utilização dessas expressões. Isso representa uma minoria da nossa comunidade".

O diretor explica que a língua portuguesa formal é ensinada conforme as diretrizes de ensino, mas que isso não exclui que os outros tipos de linguagem sejam abordados em sala de aula: "A comunicação muda conforme as demandas da sociedade, várias palavras já foram modificadas conforme o tempo, inclusive estamos sempre revisitando isso no conflito entre geração de professores e estudantes."

Viapiana destaca que reclamações sobre o uso de uma palavra ou outra não se comparam com a quantidade de pedidos que a associação recebe por demandas mais urgentes, como cesta básica, a qualidade do ensino e acesso a tecnologia em tempos de pandemia. "Os esforços dos vereadores poderiam ser revertidos em capacitação para os professores ou em ações que beneficiassem a melhora das escolas", ressalta.