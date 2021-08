CPI da Covid terá sessão apenas para votar requerimentos

Em uma reviravolta na agenda, a Comissão Paramentar de Inquérito (CPI) da Covid se reúne nesta terça-feira (31) apenas para votar requerimentos, confirmou ao Broadcast Político o presidente do colegiado, senador Omar Aziz (PSD-AM). O depoimento do motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva, antes agendado para esta terça, foi cancelado após o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), conceder a ele o direito de não comparecer à sua oitiva.