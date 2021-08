Morre Tomaz Simon, filho do ex-senador Pedro Simon

Faleceu neste sábado (28) Tomaz Simon, filho do ex-senador e ex-governador Pedro Simon e irmão do deputado estadual Tiago Simon (MDB). Empresário e corretor de imóveis, Tomaz tinha 49 anos e sofreu um infarto no final da tarde de sábado, em Porto Alegre. Ele deixa a esposa Rafaela e os filhos gêmeos Pedro Simon Neto e Tomaz Simon Filho, de 11 meses.

Além do deputado Tiago Simon, diversos políticos também lamentaram a perda em posts no Twitter. Entre eles, o governador Eduardo Leite, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza (MDB), o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, e o presidente do MDB-RS, o deputado federal Alceu Moreira.

O velório e a cerimônia de despedida aconteceram neste domingo, no Cemitério João XXIII, em Porto Alegre.