Em Brasília, Leite atualiza andamento da adesão ao RRF

O governador Eduardo Leite (PSDB) se reuniu, nesta quarta-feira (25), em Brasília, com o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal. O secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, e o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, acompanharam o encontro.

As principais pautas da reunião, que ocorreu no Ministério da Economia, foram o andamento do processo de adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), a dívida do Estado com a União e a situação fiscal do Rio Grande do Sul como um todo.

Leite atualizou o secretário Funchal a respeito do andamento do projeto de adequação da lei que autoriza o Estado a aderir ao RRF, protocolado na Assembleia Legislativa no começo de agosto. A adequação atende às orientações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre a padronização da legislação aprovada pelos Estados que desejam aderir ao RRF aos termos do Decreto Federal 10.681, de 20 de abril de 2021.