Presidente nacional do PP apoia candidatura de Heinze ao Piratini

O novo presidente nacional do PP, deputado federal André Fufuca - que está no cargo temporariamente com o licenciamento do senador Ciro Nogueira, que assumiu a chefia da Casa Civil da Presidência da República - demonstrou apoio ao nome do senador Luis Carlos Heinze como pré-candidato do PP ao Palácio Piratini. "Hoje, o projeto da candidatura começa a engrenar. Podemos considerar como a pedra fundamental do projeto de governo na candidatura do nosso senador Heinze. Temos um partido muito organizado, unido, de estrutura política forte e acreditamos muito nesta candidatura", afirmou Fufuca em convenção partidária em Gramado. O PP realizou neste fim de semana convenções municipais para escolher dirigentes locais em 471 cidades gaúchas. O maior evento foi em Gramado, com Fufuca, Heinze e o presidente do PP no RS, Celso Bernardi.