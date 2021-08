Cresce resistência à privatização da Corsan

Em audiência pública realizada nesta segunda-feira (16) para analisar os dois projetos do governo do Rio Grande do Sul para autorizar a regionalização e privatizar os serviços da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa acolheu os pedidos de prefeitos, especialistas e gestores da companhia para que o Palácio Piratini retire o pedido de urgência das matérias.

A manifestação de todas autoridades presentes na audiência foi na mesma linha: para uma proposta tão complexa, que interfere em um direito primário como o saneamento básico e acesso à água potável, atingindo tantos municípios gaúchos, é necessário mais tempo.

Tanto a Federação das Associações de Municípios (Famurs) quanto o Ministério Público (MP) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), assim como os deputados participantes da audiência online, foram unânimes em alertar que a urgência na votação é incompatível com a complexidade do tema. Em especial, alertaram que a repercussão de aspectos jurídicos poderão resultar em ações contra os prefeitos.

O promotor de justiça do MP Maurício Trevisan informou que o assunto é tema de estudo da instituição, tanto no âmbito federal quanto no estadual. Segundo ele, "a compreensão adequada das consequências e sobreposições que possam estar acontecendo se torna dificultada em função do prazo reduzido para o debate". Trevisan lembra que outro projeto, que tramita em regime normal, trata das regiões que não estão previstas no texto em urgência. Ele também observou a insegurança jurídica que a regionalização gera aos prefeitos, uma vez que às Câmaras de Vereadores não será dado o direito de legislar sobre o tema.

O deputado Tiago Simon (MDB), que solicitou a audiência, lamentou a ausência do governo neste primeiro debate sobre os dois projetos que tramitam na Assembleia. Disse que o que está em debate é o futuro do saneamento e da água no RS, e não apenas o da Corsan. Com o depoimento, revelou o desconforto da bancada do MDB com o "atropelamento" do tema pelo governo do qual faz parte enquanto base no legislativo.

Simon observou que faltam informações técnicas para sustentar o projeto de regionalização, que cria um bloco de 307 municípios que perdem as prerrogativas atuais sobre o saneamento: "estamos vendo um modelo de definição da política de saneamento até 2060 que não atende os interesses dos usuários, dos municípios e das regiões, mas à vontade de geração de receitas do governo do Estado", resumiu. Mesmo favorável às privatizações, o deputado defendeu o debate das matérias e encaminhou, ao final da audiência, o pedido unânime das entidades para que o governo retire o pedido de urgência.

Presidente da comissão, o deputado Eduardo Loureiro (PDT) também alertou que a pressa imposta pelo governo sobre um tema complexo e com repercussão negativa nos municípios não pode excluir a sociedade civil do debate.

Também o deputado Jeferson Fernandes (PT) argumentou em favor do debate e alertou para os riscos de o Estado representar mais o poder concedente do que os municípios, assim como a fragilidade em que ficarão os municípios menores. Ele criticou o que define como tática do governo de impedir o debate público mediante pedidosde urgência.