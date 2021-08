Confira como votaram os deputados federais gaúchos na PEC do voto impresso

Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou na noite desta terça-feira (11) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do voto impresso . A proposição, defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, teve 218 votos contrários e 229 votos favoráveis. Para ser aprovada, a PEC precisaria receber o apoio de, no mínimo, 308 deputados, na medida em que, por mudar a Constituição Federal, a proposta precisaria ser aprovada por três quintos dos parlamentares.

Se dependesse somente da bancada federal do Rio Grande do Sul, a proposição teria sido aprovada. Dos 31 parlamentares gaúchos, 20 votaram favoravelmente à PEC, enquanto sete foram contrários e quatro estiveram ausentes da votação.

Confira abaixo como votou cada um dos deputados do RS:

A favor da PEC

Bibo Nunes (PSL)

Carlos Gomes (Republicanos)

Daniel Trzeciak (PSDB)

Giovani Cherini (PL)

Giovani Feltes (MDB)

Heitor Schuch (PSB)

Jerônimo Goergen (PP)

Liziane Bayer (PSB)

Lucas Redecker (PSDB)

Marcel van Hattem (Novo)

Marcelo Brum (PSL)

Marcelo Moraes (PTB)

Márcio Biolchi (MDB)

Marlon Santos (PDT)

Maurício Dziedrick (PTB)

Osmar Terra (MDB)

Paulo Vicente Caleffi (PSD)

Pompeo de Mattos (PDT)

Sanderson (PSL)

Contra a PEC

Afonso Motta (PDT)

Bohn Gass (PT)

Fernanda Melchionna (PSol)

Henrique Fontana (PT)

Marcon (PT)

Nereu Crispim (PSL)

Paulo Pimenta (PT)

Ausentes

Afonso Hamm (PP)

Covatti Filho (PP)

Maria do Rosário (PT)

Pedro Westphalen (PP)

Posicionamento contrário ao defendido pelo partido marcou a votação

Chama atenção a baixa fidelidade partidária dos parlamentares, contrariando a orientação dos partidos para o voto de suas bancadas.

Com orientação da liderança para a aprovação da proposta, o PSL tem quatro deputados federais pelo RS. Destes, três seguiram a orientação partidária e um votou contrariamente a ela. O PDT tem três deputados pelo RS, e orientou os parlamentares a votarem contra a proposição. Dois dos deputados do partido não respeitaram a posição da legenda e votaram a favor da volta do voto impresso.

Pelo PSDB, a fidelidade ao que determinou o partido foi zero. Os dois deputados gaúchos da sigla votaram SIM à proposta, enquanto o partido orientou pelo voto NÃO. O mesmo ocorreu com o PSB, que orientou contrariamente à proposta, mas os dois deputados do Estado se posicionaram a favor dela. O MDB também não contou com a fidelidade dos seus parlamentares do RS. O partido orientou pela rejeição da PEC, mas os seus três representantes votaram pela aprovação. O único deputado do PSD pelo Estado também não seguiu o que indicou o partido e votou SIM.

No outro lado, com quatro deputados, o PT teve 100% de adesão à orientação partidária, que era pela rejeição. O mesmo ocorreu com o PSOL (contrário) e com o Republicanos (favorável). Pelo PP, que liberou a bancada, três dos quatro deputados não votaram e um se posicionou a favor da PEC. O PTB e o NOVO também liberaram a bancada e os três deputados dos dois partidos votaram pela aprovação do projeto.