Motociata reúne apoiadores de Bolsonaro em trajeto por Porto Alegre e Região Metropolitana

Em agenda no Rio Grande do Sul desde sexta-feira (9), o presidente da República, Jair Bolsonaro, reuniu milhares de militantes para um passeio de moto em Porto Alegre na manhã deste sábado. Conhecida como motociata, a comitiva de apoiadores do presidente começou a se concentrar desde o início da manhã na sede da Fiergs.

Por volta das 9h, Bolsonaro deixou Bento Gonçalves, onde passou a noite, em um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB), chegando na capital gaúcha por volta das 9h45min. Às 10h, deixou a Fiergs e tomou a Av. Assis Brasil, liderando a comitiva de motoqueiros em direção a BR-290, onde então pegou a BR-116 em direção a Canoas, virou à esquerda na BR-386 e retornou na BR-488 de volta em direção a Porto Alegre para acessar a Av. Castelo Branco. O roteiro inclui Mauá, João Goulart, Edvaldo Pereira Paiva, Padre Cacique, Diário de Notícias, seguindo depois pela Icaraí, Padre Cacique, Praia de Belas, Ipiranga, João Pessoa, Castelo Branco e Assis Brasil até retornar para a Fiergs. Dois helicópteros acompanharam o percurso. Nas imediações da João Pessoa, o barulho dos motores da aeronave chamou a atenção de pessoas que foram às janelas bater panela e protestar contra o presidente, gritando "Fora Bolsonaro" e "Genocida".

Ao final do roteiro, o presidente se dirige à Casa NTX, na Zona Norte, onde tem agenda com o prefeito Sebastião Melo (MDB) em um almoço com empresários gaúchos. No encontro, Melo irá, entre outras coisas, discutir as medidas para o transporte público que propõe a Porto Alegre.

A motociata não chega a ser uma novidade. Bolsonaro tem repetido o ato em várias capitais brasileiras. Desta vez, porém, o ato acontece em meio a um dos momentos de maior crise do atual governo, com a CPI da Covid denunciando escândalos de corrupção na aquisição de vacinas por parte do Ministério da Saúde.