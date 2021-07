Grupo de trabalho com Famurs e Piratini irá debater a privatização da Corsan

Durante reunião na Casa Civil, nesta sexta-feira (9) foi criado um grupo de trabalho para debater e detalhar o projeto de privatização da Corsan nos municípios gaúchos foi confirmada. Composto pela Famurs, Corsan e Governo do Estado, o grupo terá a sua primeira reunião nas próximas semanas.

O anúncio foi feito pelo secretário-Chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e e pelo presidente da Federação e prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto.

A criação do grupo veio de um pedido realizado pelo presidente da Famurs ao governador Eduardo Leite durante a posse da nova diretoria da entidade. “Durante a minha posse, comentei em rápida conversa ao governador Leite sobre a criação de um grupo de trabalho contando com a Corsan, o governo do Estado e a Famurs. E em menos de 24 horas, o governo atendeu o nosso pedido. Assim já começaremos os trabalhos nas próximas semanas", afirmou em nota o novo presidente da Famurs.

Atualmente, 316 municípios gaúchos possuem seus serviços de saneamento prestados pela Corsan, e cuja média de esgoto tratado atinge apenas a 17% das unidades.