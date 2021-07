Indicação de Odacir Klein ao Badesul é confirmada em plenário

Os deputados aprovaram, nesta terça-feira (6) - com 43 votos favoráveis e três contrários -, a indicação do ex-deputado federal Odacir Klein (MDB) para a agência de fomento gaúcha Badesul. Embora ele tenha uma vasta experiência política, inclusive com passagem por bancos públicos, a elegibilidade do emedebista foi questionada. Giuseppe Riesgo (Novo) - cuja bancada votou contra a indicação - explicou na tribuna por que Klein não estaria apto a assumir o cargo, baseado na Lei das Estatais. Riesgo leu a norma que veda a nomeação de "dirigentes estatutários de partidos políticos" para cargos de direção em empresas públicas. Como o emedebista é membro dos diretórios estadual e nacional do MDB, seu nome não atenderia aos requisitos legais. Vários depurados foram ao púlpito elogiar a trajetória de Klein.