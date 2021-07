Manifestantes fazem terceiro ato contra Bolsonaro em Porto Alegre

19 de junho Milhares de brasileiros se mobilizaram contra a política do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste sábado (3), pela terceira vez em pouco mais de um mês, após os atos do dia 29 de maio . De acordo com a Frente Povo Sem Medo, os atos ocorreram em mais de 360 cidades de todas as regiões do País e também no exterior. No Rio Grande do Sul, a população se manifestou em pelo menos 15 municípios, incluindo a Capital.

Em Porto Alegre, o ponto de encontro escolhido foi o Largo Glênio Peres. Deste local até a área em frente à prefeitura - uma região de aproximadamente 1 quilômetro - e pelas ruas do entorno, pessoas de todas as idades se reuniam. Todos os rostos avistadas pela reportagem do Jornal do Comércio estavam com máscara de proteção. Em muitas mãos, cartazes lembravam os mais de 520 mil mortos pela Covid-19 no Brasil, a falta de vacinas e o descaso do governo federal na compra dos imunizantes.

Às 15h30min, teve início uma caminhada, que passou pela avenida Mauá e pela avenida Loureiro da Silva, e terminou por volta das 18h, no Largo Zumbi dos Palmares.

29 de maio e em 19 de junho , que demonstraram insatisfação de parte da população que saiu para as ruas para protestar. Desta vez, no entanto, há três ingredientes diferentes: as denúncias da CPI da Covid sobre corrupção na compra de vacinas, a autorização do STF para abertura de O ato vem na na sequência daqueles realizados eme em, que demonstraram insatisfação de parte da população que saiu para as ruas para protestar. Desta vez, no entanto, há três ingredientes diferentes: as denúncias da CPI da Covid sobre corrupção na compra de vacinas, a autorização do STF para abertura de inquérito para investigar o presidente no caso Covaxin e um pedido de impeachment feito por parlamentares de vários partidos.

No Largo Zumbi dos Palmares, foi realizado também um ato em memória às vítimas da Covid.