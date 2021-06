Melo propõe reformas para viabilizar passagem a R$ 4,80

O prefeito Sebastião Melo (MDB) anunciou na manhã desta quarta-feira (30) uma reforma no sistema do transporte coletivo de Porto Alegre – que, conforme projeção da prefeitura, pode elevar a passagem de ônibus a R$ 4,80. A Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) quer que a passagem seja elevada a R$ 5,20. Hoje a passagem custa R$ 4,55, devido ao congelamento no preço da passagem durante a pandemia, proposto pelo governo municipal.

De um modo geral, as alterações no sistema de transporte público de Porto Alegre buscam reduzir custos para a prefeitura em dois itens: o subsídio às isenções na passagem de ônibus na Capital; e o aporte de recursos na Companhia Carris Porto-alegrense (Carris). "Duas coisas fazem a passagem de Porto Alegre ser a mais cara do Brasil: 30% de isenções e o custo da Carris", disse Melo.

Entre as mudanças que viabilizariam o preço proposto pelo paço municipal, está a diminuição dos grupos que tem isenção no transporte. Conforme Melo, atualmente, 14 grupos de pessoas têm isenções nos ônibus da Capital; a prefeitura quer baixar para apenas cinco.

Além disso, a prefeitura quer diminuir a quantidade de passes livres ao longo do ano. Hoje existem 12 datas em que os porto-alegrenses podem se deslocar de ônibus gratuitamente. Melo quer reduzir para apenas duas datas.

Além disso, o governo municipal trabalha com a privatização da Carris, para evitar novos aportes na companhia. O projeto que autoriza a venda da companhia foi encaminhado à Câmara Municipal há duas semanas.