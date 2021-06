'Aqui no RS a gente ouve a ciência', diz Leite em resposta à Osmar Terra

depoimento do deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB) na CPI da pandemia nesta terça-feira (22) deu o que falar. Não foram somente os embates e bate-bocas durante a sessão com os senadores no Congresso que ganharam destaque, mas também a repercussão do que foi dito pelo parlamentar. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi um dos que foi às redes sociais se manifestar a respeito do que Terra falou no Senado.

Na noite desta terça-feira, Leite publicou uma sequência de oito mensagens em sua conta no Twitter para rebater falas de Terra. “Diante do número de vezes em que o deputado Osmar Terra erra nos números e fracassa nas explicações sobre pandemia, me perguntei se devia responder a mais uma rodada de mentiras, desta vez em depoimento à CPI no Senado. Responderei, em respeito à população gaúcha”, disse o governador, no primeiro tweet, que veio seguido de outros sete nos quais o governador critica o deputado federal.

Em seu depoimento na CPI, Terra afirmou que, se fossem países, Rio Grande do Sul e São Paulo estariam no terceiro lugar no mundo se fossem consideradas as mortes causadas pelo novo coronavírus. O objetivo do parlamentar era criticar as medidas adotadas por Leite e o governador paulista João Dória para conter a pandemia nos estados. O governador refutou a fala de Terra. “Sobre as mortes no Rio Grande do Sul. De março de 2020 a 15 de maio de 2021, o dado mais recente, o excesso proporcional de óbitos do RS é de 28,1%, o terceiro menor do Brasil. Atravessamos 2020 com o menor índice. Comparar o RS com países não faz sentido epidemiológico”, escreveu Leite. “O cálculo do excesso de mortes contorna eventuais distorções de notificação da doença. Ao contrário do deputado, nós trabalhamos para evitar cada uma destas mortes. Não negamos a doença, não incentivamos a imunidade de rebanho, não fizemos projeções estapafúrdias”, completou o governador gaúcho.

O site Aos Fatos, que realiza checagem de informações para conferir se são verdadeiras ou falsas, verificou as palavras de Terra e considerou a declaração como falsa. “A declaração é FALSA, porque, se fossem países, Rio Grande do Sul e São Paulo estariam na quinta e na sexta posição, respectivamente, do ranking mundial de mortalidade pela Covid-19 por cem mil habitantes. Considerados somente os números absolutos, os dois estados ocupariam o 22º e o 8º lugares, respectivamente”, aponta o site.

Leite também defendeu o modelo de Distanciamento Controlado adotado por sua gestão e que ficou em vigor de maio de 2020 a abril de 2021. “Por desconhecimento, o deputado ataca o Distanciamento Controlado, que ofereceu ao nosso Estado um mecanismo científico e ponderado para gerenciar a pandemia. O DC salvou vidas e foi substituído por um modelo mais sensível e compatível com a nova fase da doença”, destacou.

Outro ponto abordado por Leite diz respeito à declaração de Terra sobre o fechamento de empresas no RS durante a pandemia que, segundo deputado, teriam ocorrido em razão das medidas de fechamento do comércio decretadas pelo governador. “Outro delírio: o de que o Rio Grande do Sul teria fechado 100 mil empresas na pandemia entre março e dezembro de 2020. O mesmo levantamento usado pelo deputado também indicou que foram criados 235.333 negócios no Estado no mesmo período. Ou seja, o saldo é positivo em 135 mil”, afirma Leite ao rebater o parlamentar.

Além de refutar fala de Terra a respeito do uso de recursos federais no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite também criticou o negacionismo, referindo-se diretamente aos posicionamentos amplamente difundidos pelo deputado federal. “O deputado diz estar preocupado com as mortes no nosso Estado. Certamente elas também decorrem do negacionismo, do comportamento individual inadequado e das consequências provocadas pela tese da imunidade de rebanho em detrimento da vacina”, escreveu o governador.

Leite concluiu sua série de postagens em resposta à Terra afirmando que, quando o deputado diz que o governo gaúcho não ouviu o que o parlamentar queria dizer sobre a crise sanitária, está conferindo um “atestado de sanidade mental” ao governador. “’Diga-me quem não ouves e eu te direi quem és’. Obrigado, deputado Osmar Terra, por me conferir esse atestado de sanidade mental. Aqui no RS a gente ouve a ciência”, publicou o governador.

Ao todo, o Aos Fatos constatou 17 declarações falsas de Terra durante seu depoimento na CPI, apontando os erros de cada uma delas. Segundo levantamento do site, desde o início da pandemia, Terra publicou em sua conta no Twitter ao menos 610 mensagens “com alegações falsas e distorcidas ou previsões equivocadas” sobre a Covid-19.