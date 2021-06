Deputados autorizam apoio de estatais ao setor cultural do RS

Entre as matérias aprovados na sessão híbrida desta terça-feira (22), da Assembleia Legislativa, estava o projeto da deputada Sofia Cavedon (PT), que institui a política emergencial de apoio ao setor cultural por bancos e empresas públicas estaduais do Rio Grande do Sul. Conforme a autora, a proposta foi construída a partir do diálogo com vários representantes da classe artística na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. O texto foi aprovado com 44 votos favoráveis e seis, contrários.

A proposta começou a ser discutida no ano passado, depois que o Banrisul lançou um edital para patrocinar lives de artistas gaúchos. Entretanto, vários artistas criticaram os critérios de escolha e o edital acabou sendo revogado. Entre as críticas ao pleito, estava a escolha dos artistas de acordo com o número de seguidores nas redes sociais, o que beneficiaria os nomes já estabelecidos.

Sofia sustentou que o projeto ia muito além do fomento à cultura, pois também teria impacto positivo na economia gaúcha. Luiz Marenco (PDT) disse que, há quase um ano e quatro meses, a classe artística está precisando muito dessa ajuda. Lembrou que todas as empresas públicas apoiam a cultura do Estado em tempos de normalidade e que essa ajuda é muito mais importante agora. Argumentou que todos que vivem da arte, tão prejudicados em função das restrições impostas pela pandemia, serão beneficiados com a aprovação da proposta.

Fábio Ostermann (Novo) foi um dos parlamentares que votou contra o projeto. Para ele, a solução para o setor cultural é o efetivo retorno das atividades econômicas com a vacinação das pessoas e não interferindo no processo de dotação de recursos em empresas públicas.