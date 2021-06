Ricardo Teixeira do Valle Pereira assume a presidência do TRF-4

O desembargador federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira assumiu na tarde desta segunda-feira (21) a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). A posse foi realizada de forma semipresencial. O evento foi transmitido online pelo sistema Tela TRF4 e pelo canal oficial do Tribunal no Youtube. Os desembargadores federais Fernando Quadros da Silva e Cândido Alfredo Silva Leal Júnior também foram empossados como vice-presidente e corregedor regional da Justiça Federal da 4ª Região. A nova administração vai dirigir o tribunal no período de junho de 2021 a junho de 2023. O novo presidente da corte, ao fazer o seu discurso, frisou a importância do trabalho da Justiça para a sociedade. Segundo o desembargador, a existência do Estado, e, por consequência dos denominados poderes estatais, Executivo, Legislativo e Judiciário, surge como condição para a vida em sociedade. Defendeu que somente com o fortalecimento destas instituições, podemos progredir.