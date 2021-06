Ensino domiciliar é autorizado por deputados para adoção no Rio Grande do Sul

O projeto que autoriza o ensino domiciliar no Rio Grande do Sul foi aprovado por 28 votos a 21, na sessão de ontem da Assembleia Legislativa, que contou com a participação presencial e virtual dos deputados estaduais. A proposta desencadeou uma longa discussão entre os parlamentares, que se estendeu por horas. A matéria já vinha causando polêmica na casa há mais de dois anos, desde que Fábio Ostermann (Novo) protocolou o projeto. O assunto chegou a ser debatido em três audiências públicas.

Basicamente, o texto permite que as famílias optem por educar seus filhos em casa. Nesse caso, em que as crianças e adolescentes não frequentam uma instituição de ensino pública ou privada, os tutores são os próprios pais e professores particulares. Para comprovar a eficácia do aprendizado, a proposta prevê que o Conselho Tutelar e as secretarias municipal e estadual de Educação vão fiscalizar os trabalhos educativos, além de aplicar testes periódicos. Contudo, quem deve regulamentar a forma de avaliação e fiscalização é o governo.

Conforme Ostermann, o ensino domiciliar - também chamado de homeschooling - já é legalizado em 60 países, como Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Nicarágua, Bolívia e México. No Brasil, apenas o Distrito Federal regulamentou a modalidade. Apesar disso, o deputado estima que cerca de 20 mil famílias brasileiras pratiquem esse tipo de educação. No Rio Grande do Sul, o número chegaria a mil domicílios com homeschooling.

"Trata-se de uma questão de liberdade de escolha. As escolas seguirão cumprindo seu papel, mas precisamos garantir segurança jurídica para aqueles que optam por assumir a responsabilidade da educação dos seus filhos. O homeschooling já é um fato social em todo o Brasil, mas ainda é alvo de preconceito e represálias", argumentou Ostermann na tribuna.

Uma das principais críticas ao projeto é quanto à socialização dos alunos. Alguns deputados estaduais - professores - bateram nessa tecla. Um deles foi Issur Koch (PP), que trabalhou com a alfabetização de crianças. "Nessa etapa da vida, a escola ensina muito mais que o conteúdo, ela ensina convívio social, socialização. Como professor de alfabetização, no primeiro e segundo ano, dediquei o meu tempo muito mais a ensinar o convívio com os colegas, a dividir o brinquedo, a compartilhar o mesmo espaço, fazer filas, cumprir horários de entrada, saída, do lanche etc. São regramentos essenciais para o convívio social no futuro." E complementou: "muitas vezes, os alunos aprenderam mais com o coleguinha ao lado do que comigo, professor".