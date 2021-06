Disseminação da Covid teve empenho do governo Bolsonaro, diz estudo da USP

Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) solicitado pela CPI da Covid reforça que a disseminação do coronavírus no Brasil se deu por "empenho e eficiência" do governo federal. A apuração é da Folhapress. "Os resultados (da pesquisa) afastam a interpretação de que haveria incompetência e negligência da parte do governo federal na gestão da pandemia", diz o texto. "Ao contrário, a sistematização de dados revela o empenho e a eficiência em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional, declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível."