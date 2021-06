Vereadores de Porto Alegre debatem atendimento para sequelas da Covid

Na manhã desta terça-feira (1), a Comissão de Saúde e Meio Ambiente (Cosmam) da Câmara Municipal de Porto Alegre, debateu, por vídeo conferência, o atendimento multidisciplinar de pacientes com sequelas da Covid-19. O encontro foi presidido pelo vereador Jessé Sangalli (Cidadania). Entre os temas debatidos estão a adoção de medidas multidisciplinares para o atendimento clínico, físico e mental a pacientes pós-Covid, a ampliação de investimentos nas Unidades Básicas da rede pública e a criação de um centro de pesquisa sobre os casos.

A vereadora Tanise Sabino (PTB) disse na comissão que apresentou um projeto que prevê a criação de um ambulatório pós-Covid, com equipe multidisciplinar de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais da saúde, onde se concentrariam os atendimentos a partir do encaminhamento pelas unidades básicas. Juntamente com o vereador Claudio Janta (SD), Tanise apresentou outro projeto que pretende instituir suporte psicológico e psiquiátrico para profissionais de saúde e educação.

O vereador Aldacir Oliboni (PT) comentou que ainda sente sequelas da doença e alertou que muitas vezes as sequelas podem ser mais fatais que o próprio corona vírus.

Jefferson da Silva Boeira, diretor executivo do Simers, que participou da reunião, salientou que governo se focou mais no aumento de leitos de UTI e contratação de pessoal e não se pensou no pós-covid. Jefferson destaca que o atendimento pós-Covid, ainda no hospital, demanda de duas a três semanas, às vezes mais, até a alta do paciente, e destaca a importância do investimento em saúde básica “Quando a saúde é vista como custo, começa o problema.”, afirma Jefferson.

Os integrantes da Cosmam deverão agendar uma visita ao Hospital de Clínicas para conhecer o Ambulatório de Doenças do Trabalho, que poderia ser referência para o tratamento pós-Covid. Também ficou acertado que um novo encontro será marcado para tratar especificamente do atendimento para as doenças mentais em Porto Alegre.