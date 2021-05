Homem perde visão de um olho após ser atingido por bala de borracha em ato no Recife

manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro O autônomo Daniel Campelo, 51 anos, perdeu a visão de um olho após ser atingido por um tiro de bala de borracha disparado durante asnesse sábado (29) no Recife.

O protesto na capital pernambucana foi encerrado com bombas de gás lacrimogênio, tiros de balas de borracha e correria nas ruas do centro. O governador Paulo Câmara (PSB) afastou os policiais envolvidos na operação e abrir uma investigação para apurar o caso.

Daniel Campelo não estava participando dos protestos. Ele trabalha adesivando táxis e estava no centro do Recife para comprar material, mas acabou sendo atingido por um dos disparos feitos pela Polícia Militar do Recife.

Fotos e vídeos feitos durante o protesto mostram Campelo ensanguentado com mão no olho que foi atingido pelo disparo.

Segundo familiares, ele foi encaminhado para o Hospital Geral Recife, está sob observação e deve ser operado nas próximas horas. Médicos informaram que ele perdeu a visão do olho esquerdo.

Filha de Daniel, Daniela de Sena, 28, diz que o pai foi ao local a trabalho e não participava das manifestações. "Ele tinha ido ao centro da cidade comprar material, nem sabia que tinha protesto por lá. Mas acabou sendo vítima dessa tragédia", afirma. Segundo Daniele, o pai nem sequer acompanhava a situação política e estava por acaso no local do protesto. "Se você olhar a rede social dele, não há nada de política. É só trabalho", diz.

De acordo com os organizadores, o ato contra Bolsonaro no Recife acontecia de forma pacífica e mantendo o distanciamento entre as pessoas. Contudo, os manifestantes foram surpreendidos por uma guarnição da tropa de choque da Polícia Militar bloqueando a rua já no final do trajeto.

Os manifestantes pararam a cerca de 200 metros do bloqueio, mas os policiais avançaram e lançaram bombas de gás, gerando correria.

A vereadora Liana Cirne (PT) foi atacada com gás de pimenta ao tentar negociar com policiais que estavam em uma viatura. Ela foi atendida em uma unidade de pronto-atendimento e registrou boletim de ocorrência em uma delegacia.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o governador Paulo Câmara informou que determinou a imediata apuração de responsabilidades. Segundo o governador, a corregedoria da Secretaria de Defesa Social instaurou procedimento para investigar os fatos. O oficial comandante da operação, além dos envolvidos na agressão à vereadora Liana Cirne, foram afastados de suas funções.

Em uma rede social, a vice-governadora Luciana Santos (PCdoB) afirmou que a ação policial não foi autorizada pelo governador Paulo Câmara. "O governador Paulo Câmara tem se pautado pela democracia, pelo diálogo [...] Nós repudiamos esse tipo de atitude e vamos tirar as consequências do acontecido", afirmou.

A violência da ação policial foi alvo de críticas de entidades da sociedade civil. Em nota, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Pernambuco cobrou uma apuração rigorosa e punição por parte do Governo do Estado de Pernambuco dos responsáveis pela atuação da PM.

Na sexta-feira (28), o Ministério Público estadual havia emitido uma recomendação de suspensão dos atos para evitar a disseminação do vírus. A Promotoria expediu recomendações semelhantes contra aglomerações em manifestações de apoio ao presidente Bolsonaro.

Liderados por centrais sindicais, movimentos sociais e partidos de esquerda, os atos contra Jair Bolsonaro reuniram manifestantes em várias cidades do país, incluindo todas as capitais. As manifestações, que foram alvo de críticas por acontecerem presencialmente em meio à pandemia, ocorreram num momento em que o país supera 460 mil mortes pela doença, sendo cerca de 2.000 em 24 horas.

Seguindo os organizadores, o ato aconteceu em 213 cidades no Brasil e 14 Cidades no exterior, reunindo cerca de 420 mil pessoas.

FOLHAPRESS