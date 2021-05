Manifestantes protestam contra Jair Bolsonaro em Porto Alegre

Portando cartazes e entoando frases como "Fora Bolsonaro", manifestantes protestaram em frente à prefeitura de Porto Alegre a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, na tarde deste sábado (29). O ato iniciou às 15h e foi seguido de uma caminhada pacífica, que percorreu a avenida Borges de Medeiros, entrou pela rua Riachuelo, desceu até a frente da Usina do Gasômetro, percorreu a Praça do Aeromóvel, seguiu pelas ruas Washington Luiz e Demétrio Ribeiro, e finalizou no Largo da Epatur, no bairro Cidade Baixa. Manifestações semelhantes ocorreram em diversas capitais do País. Os mais de 450 mil mortos durante a pandemia de Covid-19 foram lembrados durante o protesto na Capital gaúcha.

Convocado por diversas entidades, o ato teve concentrações também na Esquina Democrática, no campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e em frente ao prédio da Faculdade de Educação (Faced). Estudantes, professores e técnicos-administrativos percorreram as ruas do Centro da cidade até se juntarem com o restante dos manifestantes, em frente ao Paço Municipal, para dar a largada da caminhada oficial. O volume de pessoas era tanto que na saída ocupou também as imediações do Mercado Público. Durante o trajeto, não era possível ter dimensão de onde começava e onde terminava a manifestação. Dentre as personalidades políticas, esteve presente no ato o ex-prefeito Raul Pont (PT).

No decorrer da tarde, foram chegando mais adeptos ao protesto. "Eu gravei um trecho com o celular, onde fiquei 25 minutos parado na esquina da Riachuelo com a Bento Martins e não parava de passar gente - com certeza teve milhares de manifestantes", ressalta o diretor de cinema Luiz Alberto Cassol.

"Somos o povo na rua e Bolsonaro nós vamos derrubar", dizia um dos muitos cartazes em meio a vários carros de som e diversas bandeiras, como as de partidos políticos e a do Brasil. Famílias inteiras, desde crianças até pessoas da terceira idade, jovens e adultos de todos os gêneros, ajudaram na marcha em prol da vida, da vacina, da educação e do impeachment do presidente. Apesar da multidão, os manifestantes estavam todos de máscaras - variando entre N95, dupla de máscaras sobrepostas ou combinação máscara e face shield.

"Bolsonaro é mais perigoso do que o vírus, por isso a gente está na rua", destacou a consultora de programa de voluntariado corporativo, Fernanda Scur. A frase também foi exposta em cartazes. Nos manifestos, várias pautas contra o governo federal foram lembradas. Das janelas de prédios do caminho, muitas pessoas apoiaram e fotografaram o evento.

Um dos pontos que foi apontado pelos manifestantes de forma positiva foi o posicionamento da Brigada Militar (BM) e da Guarda Municipal, que acompanharam o protesto apenas observando e monitorando o trânsito. No meio da tarde, pelo menos 10 carros e 10 homens da cavalaria da BM estavam a postos na avenida Borges de Medeiros esquina com a Riachuelo. Em frente aos quarteis, também haviam soldados a postos, mas sem armas em punho.

"Sem dúvida, foi uma manifestação pacífica", descreve a jornalista Leca Heinzelmann. "Foi um ato marcante, pois apesar da postura pacífica, o clima era de indignação, foi uma das manifestações mais viscerais que já participei, nunca vi tão intensa", opina Cassol. "É um clamor do povo em defesa da integridade, da humanidade e da vida. Estamos há 1 ano e meio nos cuidando, mas a coisa chegou num limite tal que as pessoas precisavam ir para as ruas para pedir o fim desde desgoverno e pela preservação das próprias vidas."

"Foi espetacular ver a juventude se manifestando, foi de emocionar. O povo tem que dar uma resposta para o presidente, que a cada semana faz encontros com um monte de gente sem máscaras", comentou o farmacêutico Fernando Nunes. A funcionária pública federal Maria Cristina Ciasca concorda e avalia que a manifestação "foi justa". "Não vimos só jovens, vimos gente de todas as idades, tinha muitas senhoras no ato. Quanta gente morreu neste ano sem vacina!", destacou. "O povo está infeliz", completou.

A professora da rede pública municipal Carmen Dal Lago resumiu o protesto, que levou a denominação de #29M: "Este foi um dia de luta contra este governo genocida, que não respeita a vida do ser humano", disparou. "Apesar de estarmos em pandemia, fomos obrigados a sair para a rua para protestar contra suas ações - com muitos cuidados. O distanciamento foi mais difícil neste dia, e outros que virão são necessários."