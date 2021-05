Melo debate soluções para barragem da Lomba do Sabão

Em busca de uma governança metropolitana, as prefeituras de Porto Alegre e Viamão estiveram reunidas, neste sábado (29), com demais autoridades, universidades e representantes da sociedade civil para buscar soluções a fim de sanar os impactos ambientais e sociais da barragem da Lomba do Sabão, localizada no Parque Saint’Hilaire, na divisa entre Porto Alegre e Viamão. O debate, coordenado pelo prefeito Sebastião Melo, ocorreu no auditório da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs). En 2013, a barragem foi desativada após expansão dos sistemas de abastecimento de água e esgoto.

“Vamos fazer um licenciamento rápido para cuidarmos da represa, que hoje corre risco de rompimento. Além disso, as universidades vão nos ajudar em um projeto para potencializemos este novo grande ativo de sustentabilidade e turismo ecológico, que é o Parque Saint’Hilaire”, afirmou Melo.

Após estudo técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, um licenciamento será feito rapidamente para autorizar o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) a intervir diretamente na barragem.

Hoje, centenas de moradores moram na região e alertam para problemas, como proliferação de animais peçonhentos e insetos, falta de água e luz, coleta de lixo, além do risco de rompimento da barragem.

“Se dez famílias quiserem sair de lá agora, nós iremos acolher, mas não vamos admitir que outras pessoas voltem a ocupar o local senão estaremos enxugando gelo. Vamos fazer as correções com muita dignidade, sempre pensando no futuro”, disse Melo.

Para garantir moradias, o Departamento Municipal de Habitação (Demhab) está aguardando o resultado de um trabalho técnico que irá delimitar o parque para definir quais famílias precisam ser reassentadas e como esse reassentamento será feito. Uma ação já está em andamento para destinar 16 imóveis no Loteamento Clara Nunes, no bairro Restinga, para realocar as famílias da região da Vila Herdeiros e Lomba do Sabão. O Ministério Público poderá atuar em conjunto para ajudar no cadastro das famílias.

Melo esteve ao lado do vice-prefeito de Viamão, Engenheiro Nilton, promotor do Ministério Público Estadual, Alexandre Saltz, e Alexandre Garcia, diretor presidente do Dmae. Secretários municipais e adjuntos, vereadores de Porto Alegre e Viamão, além de representantes dos moradores participaram do encontro.